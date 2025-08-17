augusztus 17., vasárnap

Sajtótájékoztató

1 órája

Zelenszkij és Von der Leyen közösen álltak ki Ukrajna mellett

Brüsszelben közös sajtótájékoztatót tartott Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: az EU továbbra is támogatja Ukrajna csatlakozási törekvéseit, amely szerinte önmagában is biztonsági garanciát jelent. Ezt az ukrán elnök is megerősítette.

Zelenszkij és Von der Leyen közösen álltak ki Ukrajna mellett

Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök és Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón vesz részt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én

Forrás: AFP

Először is, szilárd biztonsági garanciákra van szükségünk Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeinek védelme érdekében – mondta Ursula von der Leyen Brüsszelben, az ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatón, amelyet a Sky News szemlézett. Az Európai Bizottság elnöke hozzátette:

Ukrajnának „képesnek kell lennie szuverenitásának és területi integritásának fenntartására

Ursula von der Leyen közölte: Európa álláspontja az, hogy „a nemzetközi határok nem változtathatók meg erőszakkal”.

Ezeket a döntéseket Ukrajnának és kizárólag Ukrajnának kell meghoznia. Ezeket a döntéseket nem lehet Ukrajna részvétele nélkül meghozni

– tette hozzá. Von Der Leyen szerint a gyilkolás leállítása az elsődleges. 

Akár tűzszünetnek nevezzük, akár békeegyezménynek

– mondta.

Von Der Leyen kiemelte:

Az EU továbbra is támogatja Ukrajna EU-tagságra vezető útját, amely önmagában is egyfajta biztonsági garancia.

Zelenszkij feltételt szabott

Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

Elengedhetetlen, hogy Európa „olyan egységes legyen most”, mint amikor 2022-ben kitört a háború, és hogy ez elősegíti a „valódi béke” elérését.

Putyinnak sok követelése van, de mi nem ismerjük mindet

– tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint időbe telik átnézni ezeket. 

Zelenszkij az esetleges háromoldalú találkozó kapcsán ismét szankciókat követelt.

Ha Oroszország a találkozót elutasítja, akkor új szankciókat kell bevezetni

– mondta, majd hozzátette: hálás Trumpnak és az Egyesült Államoknak, hogy beleegyeztek az Európával való együttműködésbe Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosítása érdekében, de „nincsenek részletek arról, hogy ez hogyan fog működni”.

Zelenszkij szerint Ukrajna EU-csatlakozása kulcsfontosságú feltétel, részletek ITT.

