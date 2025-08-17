Miért kísérik Zelenszkijt Washingtonba az európai vezetők?

Mint ismert, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mielőtt Washingtonba indulna, hogy Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon, előbb Brüsszelben Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével egyeztet, az ukrán államfőt pedig több európai vezető, Von der Leyen mellett Friedrich Merz német kancellár, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Alexander Stubb finn elnök, és Keir Starmer brit miniszterelnök is elkíséri az Egyesült Államokba. Ennek okaira kereste a Magyar Nemzet a választ Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő segítségével.

Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök és Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatón vesz részt Brüsszelben 2025. augusztus 17-én

Forrás: AFP

Egyrészt egyrészt az európai vezetők is menni akarnak. Kihagyták őket a kétoldalú tárgyalásból – előtte és utána is volt egy tájékoztató, de alapvetően nem voltak ott, nem volt ott Európából senki. Ez egy európai ügy, szeretnének közvetlen rálátást, befolyást Donald Trumpra

– hívta fel a figyelmet a szakértő, hozzátéve: