Komoly munka
3 órája
A kormányülésről jelentkezett a kormányfő
„Húzós hét” – írta Orbán Viktor a bejegyzésében, amiben megosztotta a kormányülésre érkező kormánytagokról készült fotókat.
Forrás: Facebook
„És még csak szerda van” – ezzel a talányos megjegyzéssel posztolt a kormányülésről Orbán Viktor miniszterelnök.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre