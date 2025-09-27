A német bíróság öt vére ítélte a budapesti támadások egyik résztvevőjét

A müncheni Felsőbb Tartományi Bíróság öt év börtönre ítélte Hanna S.-t, a szélsőbaloldali aktivistát, akit azzal vádoltak, hogy erőszakos cselekményekben vett részt Magyarországon. Többek között súlyos testi sértésért is felelőssé tették. A bíróság megállapította, hogy Hanna S. jelen volt a budapesti támadások során, az ítélet azonban még nem végleges – írja az Origo.

Embervadászat Budapesten

Jóval enyhébb ítélet született, mint a német szövetségi ügyészség által kért kilenc év, amit gyilkossági kísérlet vádja miatt indítványoztak. Hanna S. ügye február óta folyik Münchenben. Az antifa tag Maja T. társát most öt év szabadságvesztésre ítélték, a bíró a Budapesten elkövetett támadást „embervadászatként” írta le.

Hanna hívei a Stadelheim börtön előtt demonstráltak, ahol a fokozott biztonsági intézkedésekkel védett tárgyalóterem is van. A „Budapest Komplexum” másik hét gyanúsítottja feladta magát, közülük hatot Düsseldorfi bíróság elé állítottak, köztük a nem bináris Maja T.-t is, akit tavaly kiadtak Magyarországnak.