Andrej Babist megtámadták egy választási gyűlésen

A támadást Ales Juchelka képviselő is megerősítette, aki Babist kísérte a választási kampány rendezvényén. „Az elnököt az egyik polgár támadta meg mankóval. A férfi fejbe ütötte” – nyilatkozta Juchelka a Novinky.cz-nek, hozzátéve: a politikus állapotát vizsgálják.

A támadást elítélte Vít Rakusan belügyminiszter és a STAN mozgalom elnöke. "

A erőszak bármilyen formája elfogadhatatlan, és semmit sem old meg. Egyértelműen elítélem a mai támadást Andrej Babiš ellen. Jobb jövőt országunknak az érvek és eszmék összecsapásában kell keresnünk, nem pedig a fizikai erőszakban

– írta az X-oldalán.

Remélem, hogy Babis úr sérülései nem súlyosak, és bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan kivizsgálja az esetet

– tette hozzá Rakusan.

Babis a gyűlöletkampány áldozata, erről bővebben ITT olvashat.