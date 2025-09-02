Andrej Babis szerint nem szabad megismétlődnie a politikusok elleni támadásoknak

„A támadó nem vitázni jött el a találkozóra, s ahogy a médiából megtudtam, régóta gyűlöl engem, ezért támadott meg gyáva módon, hátulról mankójával. Az első ütés a halántékomon ért, így nem is tudom pontosan, mi történt. Még a szemem is bedagadt. Még el kell mennem valamilyen vizsgálatra, de igyekezni fogok, hogy minél hamarabb visszatérhessek a kampányba" - szögezte le az ANO elnöke, aki a párt választási listájának vezetője a Morvasziléziai régióban.

Ez az incidens nem térít el attól - fejtette ki Andrej Babis -, hogy továbbra is személyesen találkozzam a választóimmal.

A vitáknak az ANO választási programjáról kell szólniuk. „Igyekszünk pozitív kampányt folytatni. Ezért mindenkit arra kérek, hogy a tegnapi eset nem ismétlődhessen meg. A politikai döntést a választásoknak kell meghozniuk, s nem annak, hogy ki kit üt meg a kampánygyűléseken" - húzta alá videójában az ellenzéki ANO elnöke.