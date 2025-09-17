Az egykori „nemzet csótánya” szerint a poloska lét nem olyan jó

Nagy Feró már a műsor elején leszögezte, hogy ő nem politikus, válaszolva Huth felvetésére, miszerint politizálni fognak, aki erre úgy reagált, hogy az ország jelentős többsége sem az, mégis elmegyünk választani 2026-ban, ha úgy gondoljuk - írta a Magyar Nemzet.

Jött egy kis múltidézés, konkrétan egy bejátszó az 1981-ben tartott tatai Rocktanács üléséről, ahol

Tóth Dezső akkori kultúráért felelős miniszterhelyettes „intelmeit” hallgatták vissza, aki lényegében úgy fogalmazott, hogy a zenészek megfogalmazhatnak kritikát, de olyat nem, ami a rendszer ellen szól.

Abban az időben a Beatrice, az URH és a Bizottság nevű zenekarok szúrták leginkább a hatalom szemét, amelyeket be is tiltottak.

Feró felidézte, hogy ezen a bizonyos tanácskozáson megszavaztatták a szakmát, akik ellenük fordultak, elhatárolódásra szólították őket a Beatrice-jelenségtől. Mint fogalmazott, nem ők voltak a rendszer ellen, hanem a rendszer volt ellenük, bár az tény, hogy nagyon sok bajuk volt a rendszerrel. Az akkori jegyzőkönyvből kiderült az is, hogy Bródy János például keményen elhatárolódott a Beatrice-jelenségtől, bár ő és kollégái szintén nem szerették a kommunista rendszert, cserébe évente két nagylemezt is kiadhattak Koncz Zsuzsával együtt, Nagy Feró megjegyezte, hogy ezek az emberek azok, akik most diktatúrának nevezik az államot és támadják az Orbán-kormányt.

A teljes beszélgetésért kattintson ide.