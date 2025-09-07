1 órája
Ukrajna újra megtámadta a Barátság kőolajvezetéket
A hírt vasárnap jelentette be Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.
A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én
Forrás: MTI
Fotó: Szigetváry Zsolt
Ukrajna megtámadta a Barátság kőolajvezetéket Oroszország Brjanszk megyében 0ľ jelentette be vasárnap Robert Brovdi, az ukrán drónerők parancsnoka.
Brovdi a Telegram üzenetküldő csatornán közölte, hogy az olajvezeték „átfogó tűzkárokat” szenvedett.
A tranzitvezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.
Ukrajna válaszol Oroszország támadásaira az energialétesítményeink ellen, és ezt a jövőben is folytatni fogja
– idézte fel az újabb támadás kapcsán a Magyar Nemzet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az ungvári találkozón elhangzott kijelentését a támadás
Az ukrán elnök szavai azt erősítették meg, hogy Kijev nem akar változtatni eddigi stratégiáján: annak ellenére folytatja a támadásokat, hogy a szomszédos országok, köztük Szlovákia és Magyarország, azt kérte, hogy ne érjék támadások a Barátság kőolajvezetéket.
A nyári ukrán támadások miatt több alkalommal is akadozott az orosz olaj szállítása, ami ellátási problémákat okozott a régióban.
A kőolajvezetéket ért ukrán csapásoknak politikai üzenetet is van, amellett, hogy közvetlenül veszélyeztetik Magyarország energiaellátását, és komoly károkat okoznak a kétoldalú kapcsolatokban – áll a cikkben, amit itt olvashat el.