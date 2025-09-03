szeptember 3., szerda

Hilda névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb részletek

3 órája

A Tisza-adó után ezer forintos benzinár jöhet Magyar Péterékkel

Címkék#Magyar Péter#Tisza Párt#benzin

A Századvég kiszámolta, mit jelentene Magyar Péterék terve, amely szerint tiltanák az orosz energiahordozókat. A Tisza-adó után ez is érvágást jelentene a magyar családoknak.

MW
A Tisza-adó után ezer forintos benzinár jöhet Magyar Péterékkel

Újabb részlet derült ki a Tisza Párt eltitkolt programjából

Forrás: MTI/MTVA

Fotó: Róka László

A Tisza Párt tervei szerint kevesebb olajat tudna vásárolni Magyarország. A benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné Magyar Péterék programja, amely átemelte Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését – ismerteti ki a Századvég

Augusztus 20-án bemutatott programjában Magyar Péter a brüsszeli Ukrajna-politikához igazodva megszüntetné Magyarország orosz energiavásárlásait. A lépést nagyobb önállósággal és kedvezőbb beszerzési feltételekkel indokolja, de az intézkedés súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat és áremelkedést hozna. 

Mit jelentene a leválás a gyakorlatban?

Az orosz gáz kiesése három és félszeresére növelné a háztartások rezsiszámláját, éves szinten több mint félmillió forintos többletet okozva – egy korábbi elemzés alapján. Az orosz olajimport tilalma hasonlóan súlyos gondokat idézne elő: Magyarország és Szlovákia olajigényének több mint kétharmadát jelenleg a Barátság vezeték biztosítja, amelynek kiesését az Adria vezeték korlátozott kapacitása nem tudná teljes mértékben pótolni.

A finomítók működése is sérülne, mivel azok orosz és nyugati olaj keverékére vannak optimalizálva. Ez pedig csökkentené a hazai üzemanyag-termelést, rövid távon hiányt, hosszabb távon pedig drasztikus áremelkedést okozva. Becslések szerint 

az új egyensúlyi árak literenként 1026 forintos benzin- és 1051 forintos gázolajárat hoznának.

A magasabb energia- és üzemanyagárak nemcsak a családok megélhetését rontanák, hanem a szállítási költségeken keresztül az egész gazdaságban inflációs nyomást idézne elő. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu