25 perce
Donald Trump kemény üzenetet küldött a NATO-nak
Az amerikai elnök a közösségi oldalán üzent a NATO-tagállamoknak és „a világnak” az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. „Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja” – írta.
Donald Trump a sajtónak nyilatkozik
Forrás: NurPhoto via AFP
Fotó: Andrew Leyden
„Ez nem Trump háborúja (soha nem kezdődött volna el, ha elnök lettem volna), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsek megállítani, és több ezer orosz és ukrán életet megmenteni (csak a múlt héten 7118 ember vesztette életét. Őrület!)” – idézte Donald Trump bejegyzését a Magyar Nemzet.
Trump kijelentette, hogy hajlandó lépéseket tenni Oroszországgal szemben, és szankciókat kivetni Moszkvára, amennyiben a NATO-tagállamok is tesznek lépéseket, valamint Kínára is kitért – a részletekért kattintson a cikkre!
