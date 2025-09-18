szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

16°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kilátások

7 órája

Egyértelműen vezet a Fidesz a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató cég felmérése szerint

Címkék#Fidesz – KDNP#John McLaughlin#Orbán Viktor

A Trumpnak is dolgozó cég felméréséből kiderül, a magyarok Orbán Viktor szeretnék miniszterelnöknek.

MW
Egyértelműen vezet a Fidesz a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató cég felmérése szerint

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson többen szavaznának a Fidesz–KDNP-re, mint a Tisza Pártra. - írta a Magyar Nemzet.

A John McLaughlin nevéhez fűződő McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég kutatása szerint a kormánypártok 43, míg a Tisza 37 százalékon áll. Az Index számára az elmúlt héten készített kutatás szerint a magyarok relatív többsége Orbán Viktort szeretné miniszterelnöknek, és a magyar választók várakozásai szerint 2026 után is ő lesz a miniszterelnök.

A kutatás szerint a többi párt közül még a Mi Hazánk Mozgalom, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is megugraná az ötszázalékos bejutási küszöböt. Míg az először említett 6 százalékot, addig utóbbiak 5-5 százalékot kapnának.

 Más pártokra a válaszadók összesen egy százaléka szavazna, míg a bizonytalanok vagy nem válaszolók aránya azok között, akik biztosan vagy inkább elmennének szavazni egy most vasárnap esedékes parlamenti választáson, 3 százalékpont.

Arra a kérdésre, hogy a magyarok kit választanának szívesebben miniszterelnöknek,

a válaszadók 45 százaléka a jelenleg regnáló Orbán Viktort válaszolta, míg 36 százalékuk Magyar Pétert.

Azok aránya, akik mást választanának vagy nem tudják eldönteni, vagy megtagadták a válaszadást, 19 százalék.

A kutatás a választók várakozását is felmérte, hogy szerintük ki fogja megnyerni a választást, függetlenül attól, hogy kire szavaznának:

ez alapján a válaszadók többsége jelenleg úgy gondolja, a 2026-os választások után Orbán Viktor marad a miniszterelnök.

A teljes cikkért kattintson ide. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu