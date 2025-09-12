42 perce
Egyre több baloldali közvélemény-kutató belátja, a Tisza csökken, míg a Fidesz erősödik
Egyre több baloldali közvélemény-kutató szólja el magát a Tisza Párt valódi támogatottságával kapcsolatban.
Magyar Péter Kötcsén
Forrás: MW
Fotó: Hatlaczki Balazs
Bár először még igyekezték azt a képet mutatni, hogy csak lassul a Tisza Párt támogatottságának növekedése, később azzal igyekezték nyugtatni a baloldali tábort, hogy bár Magyar Péter pártja megtorpant, még vezet a Fidesz előtt. A lufi azonban mostanra kidurrant és bár igyekeznek fenntartani a Tisza Párt erejének a látszatát, lassan nekik is be kellet ismerniük, hogy a Tisza stagnál, vagy csökken, míg a Fidesz erősödik – írja a Magyar Nemzet. Mindezt megerősítik azok az általában pontosabb méréseket bemutató intézetek, mint a Nézőpont Intézet, amely a nyár végén, – de még a Tisza adóemelési terveinek kiszivárgása előtt – azt mérte, hogy a Fidesz magabiztos előnyben van.
Most legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki akaratlanul elszólta magát és lebuktatta Magyar Péteréket.
Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és egy ilyen növekvő támogatást mutatott
– mutatott rá Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.
A Tisza Párt megtorpanásának az lehet az oka, ami az elmúlt hetekben kiszivárogott a baloldali párt adóemelési terveiről, amelyek kapcsán a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán azt mondta, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak – mutatott rá Deák Dániel a közösségi oldalára feltöltött videójában. Az XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ezután nem csoda, hogy megtorpant a Tisza, sőt csökkenésnek is indult a támogatottsága.
Kijelentésével Hann Endre igazolta azokat a kormánypárti elemzőket is, akik korábban azt állították, Magyar Péter és a Tisza Párt kamu közvélemény-kutatásokkal akarja fenntartani a szárnyalás látszatát.
Deák Dániel már korábban jelezte, hogy miután a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte, Magyar Péter több manipulatív közvélemény-kutatást is rendelt, hogy ezzel igyekezzen azt a látszatot kelteni a nyilvánosságban, mintha mi sem történt volna, hogy minden rendben van. Ezt akarta elérni a Tisza Párt elnöke a Medián legfrissebb közvélemény-kutatásánál is, azonban Hann Endre erre nem volt hajlandó, hiszen tudja, hogy a választáshoz közeledve hozzá kell igazítani a valósághoz a kutatási adatait, ellenkező esetben még inkább nevetségessé válna – mutatott rá az elemző.
Pulai András kezdte meg a közeledést az igazsághoz
A Publicus Intézet igazgatója volt az első, akiből először előtört az, hogy valami nem stimmel a baloldali közvélemény-kutatók számainál. Pulai András a Klikk TV Mélyvíz című műsorában tette meg az önleleplezését, amely szerint hiába közlik a baloldali közvélemény-kutatók egymás után a Tisza Párt országos előnyét mutató méréseket, a 2026-os választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű egyéni választókerületekben a Fidesz vezet. A közvélemény-kutató mindezt a saját méréseikre hivatkozva mondta.
Pulai András azt is elmondta, hogy bár országosan Tisza-előnyt mérnek, a helyi méréseik pontosabbak, ugyanis szavai szerint országosan
„kicsikét felül van mérve a Tisza”, és csak a párt kezdeti lendületének köszönhető a jobb eredmény.
Mint kifejtette: az egyéni választókerületi méréseknél olyan kérdéseket tesznek fel az embereknek, amelyekkel visszahúzzák őket a földre, így pontosabb képet kapnak a valós pártpreferenciáikról. Arra a kérdésre, hogy az országos vagy a helyi szintet véli fontosabbnak, Pulai utóbbit emelte ki, mivel ott dől el a választás, hiszen összesen 106 egyéni választókerület van, míg a listás helyek száma csak 92.
A Publicus Intézet igazgatójának önleleplezése után eluralkodott a káosz a baloldali közvélemény-kutatóknál, ugyanis tájékoztatás helyett csak lapítani és vádaskodni kezdtek.
