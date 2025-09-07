A miniszterelnök elhelyezte Magyarországot a nemzetközi térben, Magyar Péter csapdába esett

Az elemző azt is jelezte, hogy a kötcsei beszéd eddig egy zárt körben elmondott iránymutatása volt a miniszterelnöknek, mindez pedig részben a tartalmát is és a stílusát is meghatározta. Maga a miniszterelnök is felvetette, hogy a széles nyilvánosság korlátok közé szorítja a beszédét. Boros Bánk Levente szerint azonban ennek ellenére valójában a mondanivalójában és tartalmában nem lógott ki ez a beszéd sem a miniszterelnök kötcsei felszólalásainak sorából, ugyanis hasonló mélységű és perspektívájú beszédeket szokott tartani a kormányfő zárt körben is.

Ami politikai szezon, vagy inkább a kampánynyitás szempontjából lényeges volt, hogy Orbán Viktor meghatározta, pontosabban leírta, hogy a nemzetközi térben, – amelynek Magyarország is része –, mi a helyzet és milyen kihívásokkal állunk szemben, valamint világossá tette ehhez kapcsolódóan belpolitikai értelemben, hogy mik közül választanak majd az emberek 2026 áprilisában. Világosan levezette és bemutatta a két világképet, a két a társadalomfilozófiát és gazdaságfilozófiát is, ami a világpolitikában, a nyugati világban, azon belül az Európai Unióban, Európában jelen van, hogy az hogyan is képződik le a magyar belpolitikára, vagy magyar pártpolitikára

– emelte ki az elemző, aki szerint ez volt az egyik legfontosabb üzenete ennek a kötcsei beszédnek. Majd rámutatott:

a miniszterelnök jól körülírta, hogy mit képvisel a nemzeti oldal, mit képviselnek a kormánypártok, a rövid távú kihívásokra mindez milyen választ ad, és milyen hosszú távú perspektívát kínál a választóknak,

valamint azt is megfogalmazta, hogy ahogy korábban a DK, úgy most a Tisza Párt mindennek az antitézise, ellentettje. Magyar Péterék ugyanis egy balliberális világképet és az abból származtatott társadalomfilozófiát kínálják.

