Gyopáros Alpár: amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az nyilvánvaló hazugság

Amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az „tőle nem szokatlan módon nyilvánvaló hazugság” – jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy találhatunk olyan települést Magyarországon, kis- és nagytelepülést, ahol jelentős népességszám-csökkenés történt az elmúlt évtizedekben; nem véletlenül indította el a Magyar falu programot a kormány.

A falvakra, vagyis csaknem 2900 településre vonatkozóan nagy általánosságban elmondható, hogy döntő részük, mintegy 80 százalékuk évtizedekre visszamenőleg súlyos demográfiai veszteséget szenvedett el, ami az ötvenes években kezdődött, majd a rendszerváltás után Gyurcsány Ferencnek volt egy „kifejezetten faluromboló időszaka” – közölte a politikus.

Hozzátette: mostanra sikerült elérni a Magyar falu programmal, hogy a hazai kistelepülések több mint felében már növekszik a népességszám, a másik felének a nagy részében is minimum lassult a csökkenés vagy legalább stagnál a lakosságszám; néhány száz olyan település van, ahol még mindig csökken a népességszám.

A kormánybiztos szerint a falu az egyetlen településtípus, ahol növekszik a népességszám. A fővárosban drasztikusan csökken, a megyei jogú városokban, valamint a közepes és kisvárosokban is csökken, a falvakban meg emelkedik

– fűzte hozzá.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy a Magyar falu program fejlesztési elemei közé azok a pontok kerültek, amelyek javítják az életkörülményeket: ilyen az infrastruktúra – utak, járdák, épületállomány vagy energetika – fejlesztése. Idetartozik még a szolgáltatások fejlesztése, orvosi, egészségügyi, pedagógusi szolgálati lakások építése vagy a falugondnoki szolgálat fejlesztése. Fontos a közösségi élet erősítése is, ennek érdekében civil szervezeteket, rendezvényeket támogatnak, közösségi terek, klubhelyiségek kialakítását támogatják – sorolta, megjegyezve, hogy a közösség kulcsfontosságú, önmagában az infrastruktúrafejlesztéstől nem lesz vonzó egy falu.