szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

30°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések

1 órája

Gyopáros Alpár: amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az nyilvánvaló hazugság

Címkék#Magyar Péter#Magyar falu#Gyopáros Alpár

A Magyar falu programmal mostanra sikerült elérni, hogy a hazai kistelepülések több mint felében már növekszik a népességszám, a másik felének a nagy részében is minimum lassult a csökkenés vagy legalább stagnál a lakosságszám – közölte a Harcosok órájában a a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

Gyopáros Alpár: amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az nyilvánvaló hazugság

Gyopáros Alpár és Németh Balázs a Harcosok órája műsorában

Forrás: videókép/Facebook

Amit Magyar Péter állít a vidék elnéptelenedéséről, az „tőle nem szokatlan módon nyilvánvaló hazugság” – jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy találhatunk olyan települést Magyarországon, kis- és nagytelepülést, ahol jelentős népességszám-csökkenés történt az elmúlt évtizedekben; nem véletlenül indította el a Magyar falu programot a kormány.

A falvakra, vagyis csaknem 2900 településre vonatkozóan nagy általánosságban elmondható, hogy döntő részük, mintegy 80 százalékuk évtizedekre visszamenőleg súlyos demográfiai veszteséget szenvedett el, ami az ötvenes években kezdődött, majd a rendszerváltás után Gyurcsány Ferencnek volt egy „kifejezetten faluromboló időszaka” – közölte a politikus.

Hozzátette: mostanra sikerült elérni a Magyar falu programmal, hogy a hazai kistelepülések több mint felében már növekszik a népességszám, a másik felének a nagy részében is minimum lassult a csökkenés vagy legalább stagnál a lakosságszám; néhány száz olyan település van, ahol még mindig csökken a népességszám.

A kormánybiztos szerint a falu az egyetlen településtípus, ahol növekszik a népességszám. A fővárosban drasztikusan csökken, a megyei jogú városokban, valamint a közepes és kisvárosokban is csökken, a falvakban meg emelkedik

– fűzte hozzá.

Gyopáros Alpár elmondta, hogy a Magyar falu program fejlesztési elemei közé azok a pontok kerültek, amelyek javítják az életkörülményeket: ilyen az infrastruktúra – utak, járdák, épületállomány vagy energetika – fejlesztése. Idetartozik még a szolgáltatások fejlesztése, orvosi, egészségügyi, pedagógusi szolgálati lakások építése vagy a falugondnoki szolgálat fejlesztése. Fontos a közösségi élet erősítése is, ennek érdekében civil szervezeteket, rendezvényeket támogatnak, közösségi terek, klubhelyiségek kialakítását támogatják – sorolta, megjegyezve, hogy a közösség kulcsfontosságú, önmagában az infrastruktúrafejlesztéstől nem lesz vonzó egy falu.

Kitért arra is, hogy 2018 óta járja a vidéki településeket, és amikor egy-egy helyszínre ellátogat, az emberekkel beszélgetve azt tapasztalja, hogy amikor szóba került Magyar Péter vagy a Tisza Párt, „megdermed a levegő, kinyílik az emberek zsebében a bicska, és legalább olyan minőségben mondanak véleményt Magyar Péterről meg a Magyar Péter stílusára jellemző agressziójáról, a viselkedéséről, mint amilyen módon beszélnek egyébként a baloldali liberális újságírók, politikusok a vidéki emberről”.

Az, amit ellenzéki politikusok és újságírók folytatnak a falvak lejáratására, felháborító, „ki kell kérni magunknak, és biztatom őket, hogy hajrá, így tovább, mert ez adhat további kétharmadot a Fidesznek, a vidéki embereknek köszönhetően”

– fogalmazott. Kijelentette azt is, hogy a 2900 kistelepülés közül egy sincs, amelyik nem lett volna nyertese a Magyar falu programnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu