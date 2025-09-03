szeptember 3., szerda

Harcosok órája

1 órája

Mráz Ágoston Sámuel a Tisza-adóról: a vizitdíjat is megpróbálták csodálatos újításként eladni (videó)

Címkék#Harcosok órája#Tisza-adó#Mráz Ágoston Sámuel

Újabb epizóddal folytatódott a Harcosok órája. A műsor első felében Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője volt a meghívott.

MW
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az Ígéretek földje - Mire számíthatunk 2026-ban? című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

A Harcosok órájában elsőként a tragikus miskei gyermekgyilkosságról beszélgetett Mráz Ágoston Sámuel és Németh Balázs. Elhangzott, hogy a 444 cikke azt sugallta, hogy a rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat hibázott, mert nem tudták megelőzni a tragédiát, ezzel ellentétben a rendőrök gyorsan és hatékonyan elfogták a gyanúsítottat, korábban pedig nem tudtak beavatkozni, mert nem érkezett hozzájuk bejelentés. Emellett 444 cikke a droghasználat lehetséges szerepét elhallgatta – szemlézte a beszélgetést a Magyar Nemzet.

MRÁZ Ágoston Sámuel
Mráz Ágoston Sámuel volt a Harcosok órája műsor vendége 
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás:  MTI

 Telex és a baloldali hírportálok luxusjachton próbálják „megtalálni” a miniszterelnököt, de a cikkek tartalmából valójában kiderül, hogy nincs bizonyíték a feltételezett botrányra. Mráz Ágoston Sámuel szerint ez tipikus példája annak, hogy a média hangzatos címekkel próbálja félrevezetni az olvasókat, akik sokszor csak a címet vagy a felvezetőt olvassák el.

A harmadik nagy téma a Tisza Párt többkulcsos adóterve volt, 

amit a baloldali portálok, köztük a HVG és más lapok pozitív színben mutatták be, hogy a magyaroknak több adót kellene fizetniük, sőt találtak olyanokat is, akik ezt támogatnák. A beszélgetésben elhangzott: ez a középosztály számára is jelentős pluszterhet jelentene, és csak így lehetne finanszírozni a Tisza Párt azon ígéretét, hogy csökkentik az áfát. 

Mráz Ágoston Sámuel szerint a baloldali szimpatizánsok ezzel leleplezik valódi ideológiai irányukat. Emlékeztetett: annak idején a balos lapok a vizitdíjat is megpróbálták csodálatos újításként eladni.

A „nem lesz választás” narratívát is górcső alá vették, amelyet például Palotás János volt országgyűlési képviselő is terjeszt. Mráz Ágoston Sámuel leszögezte, hogy ez álhír, amelynek célja a félelemkeltés és a kormány jogszerű működésének megkérdőjelezése. Hangsúlyozták: Orbán Viktor egyértelműen kijelentette, hogy a választások a megszokott menetrendben zajlanak majd, és az ellenkező állítások pusztán politikai hangulatkeltést szolgálnak. 

A Harcosok órájában elhangzott  beszélgetés teljes szemléjét itt tudja elolvasni

