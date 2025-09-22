szeptember 22., hétfő

Mi lehetett az indíték?

33 perce

Három embert késeltek meg Belgiumban

Címkék#gyilkosság#Belgium#rendőrség

A rendőrség elfogta a gyilkost, a támadás okát azonban még nem tudni.

MW

Izegemben letartóztattak egy férfit, aki a vádak szerint három embert ölt meg Roeselare-ban. A rendőrség széles körű kutatást végzett és helikoptereket is bevetett Belgiumban, hogy felkutassa a késelés elkövetőjét – írja a Magyar Nemzet a European Conservative alapján.

Késes támadás Belgiumban
Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq

A támadó három áldozata különböző helyeken vesztette életét: egy 45 éves férfi egy szépségszalon közelében, egy 43 éves nő egy házban, és egy 67 éves férfi a házában, miután a gyanúsított becsöngetett hozzá.

A hatóságok szerint az első két gyilkosság az afgán közösséget érintette, míg a helyi média családi és párkapcsolati vitákkal hozta összefüggésbe a támadásokat.

Drónokkal, helikopterekkel és különleges egységekkel végzett kiterjedt kutatás után a gyanúsítottat este 11 óra körül tartóztatták le az Izegem állomáson. Kris Declercq polgármester azt mondta, hogy a gyilkosságok sokkolták a közösséget, de dicsérte a rendőrséget a gyanúsított elfogásáért.

Az ügyészség később ad bővebb tájékoztatást az indítékról.

 

 

