Rossz választás: régen kakaskukorékolásra, most már a müezzin énekére ébrednek

Az, ami ma Magyarországon van, a biztonság, az hogy zéró migráns van, az egy felbecsülhetetlen érték, látjuk azt, hogy mi van Nyugat-Európában – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a központnak a migráció veszélyeit bemutató, csak egy rossz választás kampánya kapcsán.

Migránsok sétálnak a tengerparton, miközben megpróbálnak felszállni egy csempészhajóra Észak-Franciaországban

Forrás: AFP

Ha Magyarországon azok kerülnének döntéshozó pozícióba, akik végrehajtanák Brüsszelnek a migránsbarát utasításait, akkor egy-két évtized alatt ugyanazzá válna Budapest, mint Párizs, Frankfurt vagy Birmingham vagy bármelyik más nyugati nagyváros no-go zónája. Ott se gondolták volna 20-30-40 évvel ezelőtt, hogy ilyen lehet, és lett, és most már amikor felemelik a kis fejüket a párnáról, nem kakaskukorékolásra, hanem Allahu akbárra, a müezzin énekére ébrednek

– hangsúlyozta a főigazgató. A kampányt egyébként a rosszvalasztas.hu oldalon lehet megtekinteni.

Amikor Magyar Péternek nem kell felelnie azért, mert eltulajdonított egy telefont, az annak is köszönhető, hogy őt védik Brüsszelből

– jegyezte meg Apáti Bence, a Megafon influenszere, az AK „Csak egy rossz választás” kampányának véleményvezére. Ezért Brüsszel cserébe kér dolgokat. Ilyen a migráció is, Magyar Péter sunnyog a kérdésben, de azért a körülötte lévő emberek elszólják magukat. Tele van a Tisza Párt olyan emberekkel, akik szerint a migráció jó dolog – emlékeztett.