szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Célzott támadás

1 órája

Szijjártó Péter a dohai légicsapás után Katarral egyeztetett

Címkék#Szijjártó Péter#Hamász#Dohában#Izrael#légicsapás

Magyarország és Katar megerősítette a barátságát és kölcsönös elkötelezettségét a közel-keleti béke mellett − írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon, miután katari kollégájával egyeztetett a dohai légicsapást követően. Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. Mint kiderült, Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.

MW
Szijjártó Péter a dohai légicsapás után Katarral egyeztetett

Ez a képkocka az AFPTV felvételéről készült, és füstfelhőket mutat a dohai fővárosban, Katarban történt robbanások után, 2025. szeptember 9-én

Forrás: AFP

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy néhány perce telefonon beszélt Katar külügyi államminiszterével, Szultán bin Szaad al-Murejhi a Dohát ért váratlan légicsapást követően.

Megerősítettük Katar és Magyarország barátságát, megerősítettük kölcsönös elkötelezettségünket a közel-keleti béke iránt

− hangsúlyozta.

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, egyúttal nagyra becsüljük Katar közvetítő tevékenységét az izraeli túszok szabadon bocsátása érdekében, s hálásak vagyunk a magyar állampolgárságú túszok kiszabadítása érdekében tett katari erőfeszítésekért

− tette hozzá.

Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen Dohában

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.

Először a hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt.

Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit - Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot -, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban. A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.

A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért

− állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében. 

A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában

− tették hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu