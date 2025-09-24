Kocsis Máté: államellenes kampány zajlik Semjén Zsolt ellen (videó)

Kocsis Máté kiemelte, ha elhiszi valaki, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat éveken keresztül asszisztált volna a vádakban megfogalmazott bűncselekményekhez, az már nem csupán Semjén Zsolt elleni támadás, hanem a teljes állam működését rombolja.

Mivel ez így tehát nem egy személyes ügy, akkor ez egy államellenes puccskísérlet

– szögezte le, hozzátéve: az ilyen alaptalan vádak porig rombolják az államba vetett bizalmat.