Kormányzati döntések

35 perce

Kövesse nálunk élőben a kormányinfót

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatón ismerteti a kormány legfrissebb döntéseit. A kormányinfón bejelentést tesz Bóka János európai ügyekért felelős miniszter.

MW
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón 2025. augusztus 25-én

Forrás: MTI

Fotó: Szigetváry Zsolt

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük!

A szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a legújabb kormányzati döntéseket. A Magyar Nemzet információi szerint a kormányinfón jelen lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is. 

 

 

