2 órája
Lánczi Tamás az MTA elnökének: ne engedje magát megfélemlíteni!
Határozott ellenlépéseket vár Lánczi Tamás az MTA elnökétől Fleck Zoltán alkotmányos rendet és az ország szuverenitását veszélyeztető megnyilvánulásai miatt.
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnök a Láthatatlan frontvonalak- Szuverenitásvédelem a gyakorlatban című beszélgetésen a Tranzit fesztiválon Tihanyban 2025. augusztus 29-én
Forrás: MTI
Fotó: Bruzák Noémi
A Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) vezetője arra kéri a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökét, hogy tegyen lépéseket Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézeteinek terjesztése ellen - írta a Magyar Nemzet.
Ez derül ki Lánczi Tamás a Magyar Nemzet birtokába került válaszleveléből, amit Freund Tamás MTA-elnöknek írt. Az SZH elnöke emlékeztetett, hogy Fleck Zoltán – aki az MTA köztestületi tagja – június 25-én olyan felhívást fogalmazott meg, amelyben álláspontja szerint Magyarország alkotmányos rendjét és szuverenitását veszélyeztette, ezért fordult Lánczi Tamás az MTA elnökéhez.
A megkeresésére érkezett válasz alapján Lánczi és Freund Tamás között egyetértés van abban, hogy Fleck Zoltán említett kijelentései vállalhatatlanok, súlyosan sértik a társadalmi normákat, nem egyeztethetők össze az MTA értékrendjével, illetve idegenek a köztestület szellemiségétől.
Lánczi a mostani válaszlevelében megjegyezte, hogy erről bizonyára nem értesült Romsics lgnác, az MTA rendes tagja, aki a nyilatkozat okozta közfelháborodás közepette kiállt Fleck Zoltán mellett.
Mindezek ellenére Freund több olyan körülményt is felsorolt, amelyekre hivatkozva elzárkózik bármilyen válaszlépés meghozatalától az Akadémia részéről. Az MTA elnöke először is arra hivatkozott, hogy az Akadémiának nincs hatásköre az ügyben, hiszen Fleck Zoltán nem tudományos kérdésben tette nyilatkozatát, illetve azt nem hozta összefüggésbe az Akadémiával vagy köztestületi tagságával.
Lánczi Tamás feljelentette Fleck ZoltántA Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint a jogszakértő úgy beszél a forradalomról, hogy annak jelentése a fennálló rend erőszakos megdöntése, ennek pedig megálljt kell parancsolni.
Lánczi Tamás szerint viszont Fleck Zoltánnak nem szükséges deklarálnia megnyilvánulásának kapcsolatát a tudományos szerepvállalásával, ugyanis egyetemi és akadémiai pozíciója az egyetlen ok, amiért rendszeres meghívottja politikai rendezvényeknek és műsoroknak, ez adja meg a közéleti súlyát.
Fleck nem laikusként, hanem a tudományos életben betöltött szerepével tudatosan visszaélve teszi sorozatos botrányos politikai felhívásait.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy az MTA első embere nem érzi szükségesnek megvédeni az Akadémia megítélését olyan személyekkel szemben, akiknek közéleti szerepvállalása Freund bevallása szerint is idegen annak értékrendjétől és szellemiségétől.
A teljes cikkért kattintson.