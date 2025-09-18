szeptember 18., csütörtök

Tisza-adó

40 perce

A balliberális közgadász is lebuktatta Magyar Péterék adóemelési tervét (videó)

Címkék#Magyar Péter#Bod Péter Ákos#Tisza#Tarr Zoltán#Tisza-adó

Folytatni kell a megszorításokat, amiről Magyar Péter nagyon bölcsen hallgat – hangoztatta egy fórumon a Tisza Párt balliberális közgazdásza. Bod Péter Ákos szerint a megszorításokat igenis be kell majd vezetni, és ennek kapcsán Magyar Péter bölcsen teszi, hogy hallgat.

MW
A balliberális közgadász is lebuktatta Magyar Péterék adóemelési tervét (videó)

Magyar Péter adóemelésre vonatkozó terveit ismét saját embere buktatta le

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Magyar Péter minden erejét bevetve próbálja tagadni, hogy megszorításokra és adóemelésekre készül, erre a Tisza-közeli figurák rendre lebuktatják” – szúrta ki a Magyar Nemzet Deák Dániel videóját. 

 Itt a megszorításokat folytatnia kell, ezért ő nagyon bölcsen, mármint Magyar Péter erről nem beszél, a maga szempontjából bölcsen, mi nem kérdezünk rá, mint elemzők, mert nem kérdezünk rá nagyon, az újságírók néha kérdezgetik, de összenézünk és tudjuk, miről van szó 

– idézte a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán feltöltött videójában Bod Péter Ákosnak a kijelentését, amely, véleménye szerint teljesen összhangban van azzal, amit a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán is mondott

„Mondhat tehát bármit Magyar Péter a kampányban, nem lehet neki hinni, ha a Tisza valójában adóemelésre és megszorításokra készül” 

– jelentette ki a vezető elemző. 

