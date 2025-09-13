Magyar Péter újabb ordas hazugsággal rukkolt elő (videó)

„Hogy lehet ekkorát hazudni?” – tette fel a kérdést Deák Dániel, aki a Facebook-oldalán posztolta azt a videót, amiben

Magyar Péter megmagyarázza, hogy Ruszin-Szendi Romulusz nem is lökdöste a Mandiner újságíróját.

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter hű csatlósa a munkáját végző újságírót lökdösött Kötcsén

Forrás: Magyar Nemzet/Hír TV

A Deák által posztolt interjúrészletben

Magyar Péter arról beszél, hogy a sajtó által vitatott felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója beszélget, nevetnek, az újságíró megpróbál belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szól hogy ne tegye, majd odébb tolja.

Ezt követően egymást megölelik a Tisza Párt elnöke szerint. Az eredeti felvételen ebbő semmi nem látható, csak az, hogy a bukott vezérkari főnök lökdösődik.