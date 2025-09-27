4 órája
Magyar Péter támogatóinál elszabadultak az indulatok
Már a miniszterelnök és felesége meggyilkolásától sem riadnának vissza.
Magyar Péter
Forrás: AFP
Fotó: Isza Ferenc
Továbbra is folytatja az álhírterjesztést Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Szőlő utcai javítóintézetben történtek kapcsán - írta a Magyar Nemzet.
A politikus továbbra is suttogó propagandával hergeli a híveit a kormánypártok ellen, politikai hasznot remélve az ügyből.
A Tisza hívei körében mindeközben már általánossá kezdenek válni a gyilkosságra és illegális cselekedetek végrehajtására való felszólítás.
Magyar Péter közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzése alá az egyik tiszás kommentelő az írta,
Terrorszervezet lett az Antifa mozgalomKomolyan fel lehet lépni ellenük.
Ceausescu is az utolsó pillanatig ugráltatta a rendőröket, mondjuk az utolsó utasításokat már nem hajtották végre. Viszont a feleségével együtt lőtték le őket élő adásban! Jó lenne, ha itthon is így történne, de elég volna, ha börtön lenne a vége.
