Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért

„Ha most nekiülnénk éjszaka átnyálazni az e-maileket meg a megkereséseket, akkor holnap fel tudnánk állítani a 106 egyéni választókerületben olyan embereket látatlanban, akik helyben köztiszteletnek örvendenek és egyébként nagy hatásuk van a helyi közéletre” – idézte fel a Magyar Nemzet Magyar Péter kijelentését.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: MW

A cikk rámutat: ezzel szemben 2025 augusztusában Magyar Péter már az utcafórumokon könyörög az embereknek, jelentkezzenek képviselőjelöltnek, miniszternek, miniszterelnök-jelöltnek.

Segítsetek, hogy segíthessünk. Gyertek képviselőnek, ha kell, miniszternek, miniszterelnöknek, köztársasági elnöknek, polgármesternek, segítsetek!

– hangoztatta minap Magyar Péter.

A Tisza Pártnak – ellentétben az elnök ígéretével –Magyar Péter továbbra sincsenek képviselőjelöltjei, és jelentkező hiányában a casting is komoly problémát okoz.

Mindeközben sorra fordulnak el az aktivisták, vezetők a Tisza Párttól, távozásuk okának pedig Magyar Pétert jelölik meg.