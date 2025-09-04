2 órája
Magyarország nem fogadja el az Izrael-ellenes brüsszeli javaslatokat
„Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak, de a magyar kormány ezeket továbbra sem fogadja el, és ehelyett a stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozik a zsidó állammal” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Josszi Dagannal, a Szamáriai Regionális Tanács elnökével
Forrás: Szijjártó Péter/Facebook
A tárcavezető arról számolt be a Szamáriai Regionális Tanács elnökével, Josszi Dagannal folytatott találkozóját követően, hogy áttekintették a közel-keleti biztonsági helyzetet, és sajnálattal állapították meg, hogy Európa nyugati felén továbbra is erős Izrael-ellenes érzések vannak jelen.
Ennek egyik következménye az, hogy Brüsszel folyamatosan Izrael-ellenes intézkedéseket javasol a tagállamoknak. Mi ezeket továbbra sem fogadjuk el, és az Izraellel való stratégiai szövetség és barátság építésén dolgozunk
– szögezte le.
„Sokat beszéltünk a közel-keleti keresztény közösségek helyzetéről is, és egyetértettünk abban, hogy a térségben élő ősi keresztény közösségek védelme és biztonságuk garantálása fontos közös feladatunk” – tette hozzá.