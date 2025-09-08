szeptember 8., hétfő

Helyretette a Telex propagandistáját Menczer Tamás (videó)

Menczer Tamás szerint Orbán Viktor kiváló formában van, lubickol a politikai helyzetben, és elképesztő energiákat fordít a munkára. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott a Telex propagandistájának: a miniszterelnök eddig is számtalanszor vezette sikerre a közösséget, és most is ő fogja győzelemre vinni a kormánypártokat, míg a Tisza Párt a Momentum és az SZDSZ sorsára jut.

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgaója

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgaója

„Azt tudom önnek mondani, mert önök sokat spekulálnak arról, hogy Orbán Viktor mit gondol, mit csinál, milyen a hangulata, ilyen cikkeket olvasok. Ő el szokta mondani, hogy kinek nyilatkozik, zsoldban állóknak nem, ez az én reszortom még szintén. Nos, tehát azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor – ha szabad ennyit kiadnom, én viszonylag rendszeresen találkozom vele és dolgozom vele – lubickol ebben a helyzetben. Orbán Viktor rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba” – mondta Menczer Tamás a Telex propagandistájának, vette észre a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: Orbán Viktor vezette eddig számtalan alkalommal sikerre a politikai közösségünket. „Most is Orbán Viktor fogja sikerre vezetni, és áprilisban pedig ennek az egész sztorinak, amit az én kedves kis barátom elhitt, olyan aranyos, hogy elhitte, hogy ő majd itt lesz egy miniszterelnök, ennek mind vége lesz. És a Tisza megy az SZDSZ és a Momentum mellé a magyar politikatörténet szemétdombjára” – fogalmazott.

