Helyretette a Telex propagandistáját Menczer Tamás (videó)

Azt tudom önnek mondani, mert önök sokat spekulálnak arról, hogy Orbán Viktor mit gondol, mit csinál, milyen a hangulata, ilyen cikkeket olvasok, ilyen cikkeket olvasok. Ő el szokta mondani, hogy kinek nyilatkozik, zsoldban állóknak nem, ez az én reszortom még szintén. Nos, tehát azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor, ha szabad ennyit kiadnom, én viszonylag rendszeresen találkozom vele és dolgozom vele. Orbán Viktor lubickol ebben a helyzetben. Orbán Viktor rendkívül energikus és elképesztő energiákat rak bele a melóba – mondta Menczer Tamás a Telex propagandistájának - vette észre a Magyar Nemzet.