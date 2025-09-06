A Liga együttérzéséről biztosította a Szicíliában megerőszakolt magyar lányokat

Megdöbbentette Szicíliát a hír, hogy három marokkói migráns csoportos nemi erőszakot követett el két magyar turistalány ellen Catania közelében. A lányok egy tengerparti nap után indultak vissza szállásukra, amikor két férfi felajánlotta, hogy kocsival hazaviszik őket. Útközben egy harmadik társuk is beszállt, majd egy félreeső helyre vitték a lányokat, ahol kábítószerrel kínálták és szexuálisan bántalmazták őket. Az áldozatoknak sikerült segítséget kérniük, rokonaik riasztották a hatóságokat, akik telefonos nyomkövetés révén azonosították a helyszínt és elfogták az elkövetőket.

A kémiai kasztráció bevezetését szorgalmazzák

A Szicíliai Regionális Gyűlés ligás képviselője, Figuccia Vincenzo la Magyar Nemzetnek nyilatkozva együttérzéséről biztosította az erőszakot leszenvedett magyar áldozatokat és az egész magyar népet.