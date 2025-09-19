2 órája
Nem állt meg a kényszersorozás Ukrajnában + videó
Továbbra is a napi valóság része.
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU
Ukrajnában továbbra is változatlan a helyzet: a fronton közel sincs elég ember - írta a Magyar Nemzet.
A kényszersorozás a mindennapok része, az emberek pedig már összerezzennek, ha egy kisbuszt látnak.
A legújabb interneten felbukkant videón pedig a már jól bevált forgatókönyvet követik:
Böröndi Gábor: a drónok tömeges megjelenése átalakította a modern harcmezőtMagyarország légterét, a légtér szuverenitását megfelelően védik.
A TCK (ukrán toborzóirodák) munkatársai jelöletlen autóval érkeznek és ha kell, erőszakkal törik le az illető ellenállását. A videón a férfi igyekszik ellenállni, azonban a sorozótisztek túlerőben vannak, és néhány másodperc alatt a kisbusz hátuljába tuszkolják.
A tiszteknek elméletileg szeptember elejétől kötelezően testkamerát kellene viselniük, ezzel is megakadályozva a visszaéléseket, azonban az erőszak tovább folytatódik.
A teljes cikkért és a videóért kattintson ide.