Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen mondott beszédet

Sűrű napja volt a magyar miniszterelnöknek.

MW
Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen mondott beszédet

Forrás: Facebook / Orbán Viktor hivatalos oldala

Esti műszak – írja Facebook-bejegyzése fölött Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az általa posztolt felvételeken az látható, hogy már elmondta beszédét a Fidesz–KDNP  kihelyezett frakcióülésén, Balatonfüreden. A kormányfőnek hosszú napja lehetett, késő délután még az Albán Köztársaság elnökével tárgyalt, azelőtt pedig kormányülést vezetett.

 

