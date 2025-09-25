Orbán Viktor érkezésére özönlöttek a helyiek (videó)

A miniszterelnök hozzátette, hogy idén befejezik az M44-es autópályát, amely Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával. Tervezik az M47-es autóutat, épül az M4-es autóút, amelyet Berettyóújfaluig kell meghosszabbítani.

A most átadott 30 kilométeres szakasz mellett zajlik a Szeged–Kiskunfélegyháza vasútvonal fejlesztése, és hamarosan a Budapest–Belgrád vasútvonal is kiszolgálja az Alföldet.