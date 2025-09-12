Orbán Viktor: a Tisza Pártot Brüsszelből zsarolják, irányítják (videó)

Cikkünk frissül

Addig kell ütni a vasat amíg meleg – mondta Orbán Viktor. Kiemelte, Magyarország és az Emirátusok között gyors ütemű gazdasági növekedés van kibontakozóban.

– Eddig Közép-Európát és Magyarországot elkerülték, ezért gondoltuk, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, legyünk mi a térségben az ő stratégiai partnerük – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte, a tárgyalások során kijelölték az iparágakat, amelyekben kiemelten működhet együtt a jövőben a két ország. Ezek az energiaszektor, digitális infrastruktúra és mesterséges intelligencia

–A következő tárgyalási fordulóban már le is tudunk zárni néhány nagyobb léptékű programot – mondta a miniszterelnök, majd kiemelte, 24 százalékkal nőtt Magyarország és az Emirátusok közti áruforgalom.

