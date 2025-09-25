Orbán Viktor: a hatalomért mindenre képes az ellenzék, sem Istent, sem embert nem ismernek

Orbán Viktor leszögezte: a következményekkel mindenkinek számolnia kell, ez nem egy következmények nélküli ország. Bejegyzésében elárulta, hogy ma Nagy Mártonnal véglegesíti a háromgyermekes anyák adómentességét, októbertől ők sem fizetnek szja-t.

„Aztán jön a sportért felelős államtitkár, Schmidt Ádám. A Tisza bankár gazdaságpolitikusa szerint Magyarország túl sokat költ sportra és kultúrára. Meg akarják szüntetni a sport taót. Ez gyerekek százezreit érintené. A sport a hazáról, a nemzetről, a büszkeségről szól.”

A gyerekeknek példaképek, bajnokok kellenek, hogy ők is bajnokká akarjanak válni. Nem hagyjuk, hogy a balliberális oldal újra tönkretegye a magyar sportot

– hangsúlyozta a kormányfő.