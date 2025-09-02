szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harcosok Klubja

23 perce

Orbán Viktor: ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni

Címkék#Csehországban#tiszás#blöff#provokáció#Harcosok Klubja#Orbán Viktor

A miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent. „A politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy Magyarországon is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.

MW
Orbán Viktor: ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni” – idézte a Magyar Nemzet  Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak küldött üzenetét. 

A miniszterelnök legújabb bejegyzésében leszögezte:

a politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások.

A Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet. Közben mi napról-napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával. Megindult a 3 százalékos Otthon start, adómentes a gyed és a csed, ötven százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak

 – sorolta a kormányfő, megjegyezve,

na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít

Orbán Viktor: a kiskakasnak nem maradt más, csak a balhé

A miniszterelnök szerint most már mindenki elhiszi, hogy a kormány a gazdasági programjuk többi lépését is véghez viszik, Magyar Péternek viszont nem maradt más, csak a balhé.  

Erre a mi szavunk a garancia, és a magyar politikában ma ez a legerősebb garancia. Számunkra az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtjuk a programunkat és teljesítjük, amit vállaltunk

 – jelezte.

A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni

 – mutatott rá.

A miniszterelnök szerint a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.

Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani

 – vélekedett Orbán Viktor. 

Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló!

– zárta üzenetét a miniszterelnök. 

Az eredeti cikket itt éri el

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu