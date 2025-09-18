1 órája
Orbán Viktor: az Európa jövőjét meghatározó legnagyobb kihívás a migráció (videó)
A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé új videót. „Legfontosabb egzisztenciális kérdése Magyarországnak az a migráció, és ehhez kapcsolódóan a demográfia” – jelentette ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy
„ha meg kell nevezni igazán komoly történelmi kihívást, a háborút meg Ukrajnát is ideértve, akkor én ott első helyre mindenképpen a migrációt tenném, mert itt van a fülemben az, amit Sárközy elnök úr mondott: és akkor Afrika még meg sem mozdult, de majd megmozdul”.
A miniszterelnök emlékeztetett, 2015 óta nyílt migrációs válság van Európában.
Határokra és törvényekre fittyet hányva milliók érkeztek illegális úton Afrikából és Közel-Keletről Európába.
Magyarországon a történelem során megtanultuk, hogy egy ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül
– mondta.
„A magyar határvédelmi rendszer működik, ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is” – jelentette ki a kormányfő.