2 órája
Orbán Viktor is üzent Lengyelországnak az éjszakai drónincidens után
A magyar kormányfő szerint ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Magyarország szolidaritását fejezte ki Varsóval.
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
„Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – így reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán arra, hogy drónok sértették meg a lengyel területet.
Mint a miniszterelnök fogalmazott:
Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű.
A kormányfő kiemelte:
Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit.
Orosz drónokat lőttek le lengyel területenItt a harmadik világháború?