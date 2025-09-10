Orbán Viktor: kár vesződnie Ursula von der Leyennek

Orbán Viktor a Facebookon azt írta, kár vesződnie Ursula von der Leyennek, a hibalista mindenki előtt ismert: „lassuló gazdaság, romló versenyképesség, migrációs válság és erőszak, egy vesztes háború, esztelen zöldpolitika. Az európai embereknek ebből elege van. Ezért erősödnek Európa szerte a Patrióta erők. Ezért bukik meg újra és újra a francia kormány, ezért nyert Nawrocki Lengyelországban, és ezért fog nyerni Andrej Babis Csehországban.”

A kormányfő hozzátette:

Magyarországon is ez lesz a Tisza párt veszte. Az elmúlt hetekben megtudtuk, hogy a Tiszának van programja. Azt is megtudtuk, hogy Brüsszelben írták. Azt is megtudtuk, hogy el akarták titkolni, de nem sikerült. Kezd összeállni, ki mit ajánl a magyar választóknak.

A miniszterelnök kiemelte posztjában:

Ők adót akarnak emelni, mi levezényeljük Európa legnagyobb családi adócsökkentését. Ők bérlakásokat akarnak, mi végrehajtjuk Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programját. Ők szankciókat akarnak, mi békét és rezsicsökkentést. Ők elfogadnák a brüsszeli migrációs paktumot, mi lezártuk a határt. Ők Ukrajnát támogatnák, mi a magyar családokat.

Majd így zárta bejegyzését: Ne legyenek illúzióink: amit ma a brüsszeli Bizottság elnöke bejelent, azt a Tisza holnap a nyakunkra hozná. Ne hagyjuk!

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, az Európai Bizottság elnöke ma az Európai Parlamentben mondja el második ciklusának első, az unió helyzetét értékelő beszédét. A képviselők a bizottság következő időszakra vonatkozó tervei mellett várhatóan több kritikát és kifogást is megfogalmaznak majd Ursula von der Leyennel szemben.