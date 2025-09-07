Orbán Viktor: nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről (videó)

A jobboldali–konzervatív értelmiség és politikusok találkozója 2004 óta a nemzeti oldal legfontosabb fórumának számít, ahol évről évre kijelölik az előttük álló feladatokat.

A rendezvénynek immár huszonegyedik alkalommal adott otthont a somogyi település Dobozy-kúriája. Az esemény egyik kiemelt programpontjaként a kormányfő ezúttal nem zárt körben, hanem nyilvánosan osztotta meg gondolatait. Orbán Viktor Kapu Tibor, a második magyar űrhajós felszólalását követően lépett színpadra, és hosszú taps után kezdte meg beszédét – tudósított a helyszínről a Magyar Nemzet.

A miniszterelnök egyébként még a beszéde előtt beugrott a Patrióta helyszínen forgó élő tudósításába, ahol azt mondta, hogy arról fog beszélni, hogy hogyan kellene győzniük és hogy mit kell végigcsinálni ehhez.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (k) a Patrióta YouTube-csatorna adásában a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én

Egy nemzeti konzultációt bejelentünk ma. Visszatérünk a tavalyi beszéd végére, azt az erős, de teljesen érdektelenségbe süllyedt állítást próbálom megismételni, hogy a nyugati civilizáció mint olyan már nem nyugaton van, hanem Közép-Európában. Próbálom valahogy betájolni a magyar belpolitikát időben és térben

– mondta.

A miniszterelnök jelezte:

a nyár folyamán elkészült győzelmi tervről számol be a hallgatóságnak, amit be is mutatott a beszéde elején,

ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyilvánosság miatt a megszokott kötetlenebb, személyesebb kiszólások ezúttal elmaradnak. Mint fogalmazott, az ellenfél titkolózásával szemben a kormányoldal a nyíltságot választotta.

Mi mindig azt csináltuk, amit mondtunk, és azt teljesítettük is

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve: a beváltott ígéretekből fakadó bizalom hozta el sorozatos választási győzelmeiket, és szerinte a jövőben, a 2026-os választáson is ez lesz a döntő kérdés:

Kiben lehet bízni?

A kormányfő élesen bírálta a Tisza Pártot, amely szerinte nyíltan vállalta, hogy mást tenne kormányon, mint amit most ígér. – A Tisza ezüsttálcán kínálta fel a fejét, fogadjuk el – fogalmazott Orbán Viktor. Úgy látja, az új párt a „balhépolitikát” képviseli, amit az is mutat, hogy a polgári piknik helyszínére, Kötcsére is eljöttek pont a mai napon.