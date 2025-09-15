szeptember 15., hétfő

Migráció

1 órája

Orbán Viktor: Magyarország a magyaroké, és ha rajtunk múlik, az is marad! (videó)

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót osztott meg közösségi oldalán.

MW
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök egy videót osztott meg a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: MTI

A bevándorlást meg kell állítani... Amíg ez a kormány van, biztosan nem fog megtörténni, hogy a bevándorlók célpontjává váljon Magyarország.

 Mi egyenesen és nyíltan beszélünk arról is, kimondjuk a véleményünket, hogy mi magyarok azt szeretnénk, ha Európa az európaiaké maradna, és meg akarjuk őrizni Magyarországot is magyar országnak.

Barátaim, Magyarországon a migránsok száma nulla, nincsenek utcai hordák, nincsen antiszemitizmus, nincs erőszak és nincs zavargás! Magyarország a magyaroké!

– mondja a miniszterelnök a videóban.

 

