Miniszterelnöki interjú
10 perce
Kövesse nálunk élőben a Kossuth rádió beszélgetését Orbán Viktorral!
A miniszterelnök fél nyolctól a Kossuth rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában ad tájékoztatást a legfrissebb kormányzati intézkedésekről.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió stúdiójában egy korábbi alkalommal
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Fischer Zoltán
Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre