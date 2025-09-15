Orbán Viktor: több mint 800 ezer nyugdíjas már megkapta az élelmiszer-utalványt

Orbán Viktor a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az új támogatásra. A miniszterelnök közölte:

30 ezer forint értékben kap élelmiszer-utalványt minden nyugdíjas, amit a piacon, az őstermelőknél és a nagyobb élelmiszerüzletekben is beválthatnak.

Hozzátette, hogy a kézbesítés már zajlik:

„Eddig több mint 800 ezer honfitársunknak kézbesítették az utalványokat, és október közepéig összesen közel 2,4 millióan részesülnek ilyen támogatásban.”

A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a nyugdíjasoknak a mindennapi kiadások fedezésében.