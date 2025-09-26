Miniszterelnöki interjú
11 perce
Orbán Viktor hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről
A kormányfő hamarosan beszámol a legújabb kormányzati intézkedésekről − kövesse nálunk élőben!
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2025. július 4-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Benko Vivien Cher
Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ad interjút fél 8 után.
A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!
Az interjút itt nézheti meg:
