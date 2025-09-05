szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

30°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiszás tervek

42 perce

A rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazta Magyar Péter tanácsadója

Címkék#Magyar Péter#Surányi György#rezsicsökkentés

Surányi György volt jegybankelnök, aki aktívan részt vett a Bokros-csomag végrehajtásában is, a rákosmenti Tisza-fórumon beszélt az általa „meleg dolognak" nevezett témáról. Magyar Péter tanácsadója szerint a rezsicsökkentést el kell törölni.

MW
A rezsicsökkentés eltörlését szorgalmazta Magyar Péter tanácsadója

Magyar Péter tanácsadója a rezsicsökkentést eltörölné

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A kétszeres volt jegybankelnök, az MSZP-SZDSZ-kormányok munkásságát is tevékenyen támogató Surányi György mostanában Magyar Péter tanácsadói között tűnt fel. A Rákosmenti Tisza Szigeteknél lépett fel 2025 júliusában egy közel két és fél órás előadással, ahol hosszan válaszolt a jelenlévők kérdéseire is Surányi itt ismerte el, hogy a Tisza Párt tanácsadója, rendszeresen beszél a vezetőkkel – így Magyar Péterrel is – írja az oknyomozó portál, az Ellenpont, amelynek az újabb leleplező cikkét a Magyar Nemzet szemlézte. 

Surányi az előadás egy pontján arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes - ahogy fogalmazott „meleg dolog"”– ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdjék, de egy idő után el kell törölni.

…beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell... Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést

– idézte Surányi szavait a lap.  

A teljes szemléért kattintson

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu