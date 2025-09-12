szeptember 12., péntek

Tisza-adó és Bokros-csomag

1 órája

Szalai Piroska szerint újabb megszorítás jöhet a baloldal részéről

Címkék#Szalai Piroska#Tisza Párt#Bokros-csomag#Bokros Lajos

A miniszterelnöki főtanácsadó szerint a Tisza Párt adótervei ismét veszélybe sodorhatják a magyar családokat, a munkaerőpiacot, a nyugdíjrendszert és a vállalkozásokat.

MW
Szalai Piroska szerint újabb megszorítás jöhet a baloldal részéről

Fotó: Balogh Zoltán

– Az ország, az ország lakossága, vállalkozásai majdnem belehaltak a Bokros-csomagba, ami alapvetően nem a multikat, a nagy cégeket érintette leginkább negatívan, hanem a társadalmat, de annak szinte minden szegmensét, az alacsony jövedelműeket és a magasabb jövedelműeket egyaránt – mondta a Magyar Nemzetnek Szalai Piroska.

Kiemelte, a Bokros-csomag volt eddig a magyar gazdaságtörténet legnagyobb megszorító csomagja.

A 90-es évek rendkívül problémás időszak volt nemcsak nekünk, hanem a rendszerváltó országok közül szinte mindegyiknek, de a problémákból nem ilyen nagy véráldozatokkal kellett volna kijönni

– jelentette ki a szakértő. Hozzátette, a konkrétumokat tekintve, a Bokros-csomag idején sikerült a reálkereseteket az 1967-es szintre visszataszítani a magánszemélyek esetében. A Bokros-csomagból 1998-tól az első Orbán-kormány idején kezdődött ugyan egy kis kilábalás, azonban a 2002-es baloldali kormányok alatt ismét megszűnt a javulás. Míg 2004 és 2008 közötti időszakban a régiós országok hatalmas növekedésnek tudtak indulni, addig a magyar gazdaság teljesítménye 2002-től 2010-ig stagnált vagy csökkent.

Az infláció már a Bokros-csomag előtt hatalmas volt, ezért lett volna nagyon fontos, hogy akik meg tudtak maradni a foglalkoztatásban, azoknak a reálkeresete bővüljön, de ez sem történt meg. A Bokros-csomag idején emellett megszűnt a GYED, amit csak 2000-ben sikerült újra visszahozni az első Orbán-kormánynak. Éppen ezért a gyermekvállalási kedvet is csökkentette a Bokros-csomag, amelynek eredményeként először 1,5 majd pedig 1,3 alá esett a termékenységi ráta

– jelentette ki Szalai Piroska. A szakember kiemelte, a rendszerváltásnál is nagyobb pofon volt a családok számára a Bokros-csomag.

Hogyha valaki a Bokros-csomagról pozitívan beszél, akkor az mindenféleképpen elfelejti, hogy Magyarországon emberek élnek, és nem csak költségvetés van. Hogyha csak a költségvetést a fizetési mérlegek alakulását nézzük, akkor könnyen tudunk olyan intézkedéseket hozni, ami ugyan a fizetőképességünket egy kis időre fönntartja, de közben belerokkan a társadalom

– jelentette ki a miniszterelnöki főtanácsadó.

Szalai Piroska a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta, a Tisza Párt mögötti szakértők azért látják pozitívan a Bokros-csomagot, mert legtöbbjük a Horn, illetve a Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai korszak meghatározói, az államigazgatás részei voltak. 

A telje cikket ide kattintva olvashatja el.

