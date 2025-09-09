Szijjártó: nem lecserélni kell a meglévő energiaforrásokat, hanem újakat bevonni

A tárcavezető a Gastech konferencián felszólalva először is aláhúzta, hogy az Európai Unió REPowerEU nevű programja a jelenlegi formájában teljesen tönkretenné a magyar energiaellátás biztonságát, mert az infrastrukturális adottságok nem teszik lehetővé az orosz források elvágását.

Leszögezte, hogy

ennek földrajzi és fizikai, nem pedig politikai és ideológiai okai vannak, hazánk ugyanis nem rendelkezik tengerparttal, a másfelől érkező vezetékek kapacitása pedig nem elégséges a kőolaj- és földgázigény ellátásához.

„Szeretnénk több energiát vásárolni több forrásból? Igen. Ma egy új hosszú távú szerződés megkötését jelentjük be a Shell-lel. Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval" - tudatta.

„De vajon ezáltal képesek leszünk-e elszakadni az orosz földgáztól? Nem, a földrajzi és infrastrukturális adottságok miatt. Addig nem, amíg nem gondoskodunk az infrastruktúra fejlesztéséről a térségben. Ez a valóság" - tette hozzá.