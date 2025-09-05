szeptember 5., péntek

54 perce

Szijjártó Péter: a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg

Címkék#Szijjártó Péter#vélemény#Volodimir Zelenszkij#Európai Tanács

Hiába érvel az ukrán elnök azzal, hogy országa európai uniós csatlakozását Oroszország sem ellenzi, a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter: a magyar kormány álláspontját nem külföldről határozzák meg

Szijjártó Péter

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Klaudia Radecka

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij az Európai Tanács elnökével tárgyalt, és ismét Magyarországról beszélt a nyilatkozatában.

„Szerinte azért érthetetlen az ukrán EU-tagság magyar elutasítása, mert azt az oroszok sem ellenzik. Nos, Zelenszkij elnök megint magából indult ki"

 - közölte.

„Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról" - tette hozzá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormányt a magyar emberek véleménye érdekli, ők pedig világossá tették, hogy nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen. 

„Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat!" 

- sorolta.

„Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!" - összegzett.

 

