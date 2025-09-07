1 órája
Szijjártó Péter: az újabb ukrán légitámadás nem érinti a Magyarországra irányuló kőolajszállítást
Ukrajna újabb csapást mért a tranzitvezetékre, ezúttal Oroszország Brjanszk megyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán közölte, hogy „az oroszországi energiainfrastruktúra elleni éjszakai ukrán légitámadás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást”.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az előző éjszakai légicsapás nem érinti sem a Barátság kőolajvezetéket, sem a Magyarországra irányuló kőolajszállítást.
Az ukrán hadsereg az elmúlt hetekben többször is támadást intézett a Barátság kőolajvezeték oroszországi szakasza ellen, amelynek következétben több napra leállt a tranzit Magyarország felé.