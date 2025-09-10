Szijjártó Péter: Európának békére van szüksége

„A háború eszkalációs kockázata egyre súlyosbodik, most kell hideg fejjel, józan ésszel gondolkodni és cselekedni! Európának békére van szüksége, mi ezt képviseljük mindenhol!” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Fehéroroszország fővárosában, Minszkben tárgyal.