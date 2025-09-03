szeptember 3., szerda

Előnyök

1 órája

Szijjártó Péter: mi a Kelet-Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek

Címkék#Szijjártó Péter#nyugat#Kelet

A kínai látogatáson tartózkodó külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, a blokkosodás ellentétes Magyarország érdekeivel.

MW
Szijjártó Péter: mi a Kelet-Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek

Szijjártó Péter

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Klaudia Radecka

A világban zajló gazdasági, biztonsági, társadalmi feszültségek és válságok sajnos oda vezetnek, hogy a világ újra megindult a blokkosodás irányába. Ez abszolút ellentétes Magyarország érdekeivel. Erről írt a Pekingben tartózkodó Szijjártó Péter.

Mi a Kelet-Nyugat együttműködésben vagyunk érdekeltek, és Magyarország meg is mutatta, hogy a civilizált Kelet-Nyugat együttműködés milyen komoly előnyökkel jár

 – tette hozzá a magyar külgazdasági és külügyminiszter.

Kimelte: A magyar gazdaság teljesítményének egy nagyon fontos erőforrása volt az elmúlt évtizedben az, hogy a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává váltunk.

Mi, magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy újra egy kölcsönös tiszteleten alapuló, globális együttműködés jöjjön létre

 – zárta bejegyzését a közösségi oldalán Szijjártó Péter.

 

